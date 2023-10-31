ولي عهد الكويت يطالب بوقف العدوان على غزة وفتح المعابر

طالب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وقال في كلمة اليوم الثلاثاء -خلال افتتاح الدور العادي من الفصل التشريعي لمجلس الأمة– إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت القوانين الدولية.

وأعرب ولي العهد الكويتي عن استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وأكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن "دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة، تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، من أحداث دامية".

وأعرب ولي العهد الكويتي عن استنكار بلاده "للعدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به الاحتلال من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار، ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على قطاع غزة لليوم الـ25، مما أدى إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى نحو 22 ألف مصاب.