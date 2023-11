وزيرة فرنسية تحذف تدوينة تبنت فيها رواية إسرائيلية مفبركة

اضطرت وزيرة التضامن والأسرة الفرنسية، أورور بيرجيه، إلى حذف منشور على حسابها بمنصة "إكس" تبنت فيها رواية إسرائيلية عن قصة مزعومة "تتحدث عن ذبح حماس طفلا" بالرغم من تكذيب هذه الرواية.

وكتبت بيرجيه في المنشور المحذوف "هذه هي حماس. وهذا ما اختبرته إسرائيل في السابع من أكتوبر..".

وجاء منشور الوزيرة الفرنسية تعقيبا على تدوينة أخرى شاهدها 15 مليون شخص، لصحفي أميركي يدعى دوفيد إلفون، يزعم فيها أن "حماس أحرقت رضيعا داخل فرن".

A baby was found in an oven, baked to death by Hamas terrorists, leading Israeli first responder @EliBeerUH recounted to an @RJC gathering last night.

His group was among the first to respond to and witness the Oct 7 atrocities.

— Dovid Efune (@Efune) October 29, 2023