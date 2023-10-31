من البيت الأبيض.. وزير الدفاع السعودي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد الوزير السعودي أيضا على "ضرورة حماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

كما شدد على ضرورة "العمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل".

استعرضت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وأكدت ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام، وناقشنا المستجدات باليمن، ونتائج جهود المملكة لإنهاء الأزمة والتوصل للسلام… pic.twitter.com/PYdsrHLzge — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 31, 2023

وفي الـ18 من الشهر الجاري، احتضنت مدينة جدة السعودية اجتماعا طارئا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الحرب على غزة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومنذ 25 يوما يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على الأحياء السكنية في قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 8306 -بينهم 3457 طفلا- وأصيب نحو 21 ألفا و48 فلسطينيا، بحسب بيانات رسمية.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو ألفي فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.