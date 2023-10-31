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من البيت الأبيض.. وزير الدفاع السعودي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

Saudi Arabia's newly appointed Defence Minister, Prince Khalid bin Salman Al-Saud is seen during his meeting in the Ministry of Defence in Jeddah, Saudi Arabia, September 27, 2022. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
وزير الدفاع السعودي شدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق (رويترز)
31/10/2023

دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد الوزير السعودي أيضا على "ضرورة حماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

كما شدد على ضرورة "العمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل".

وفي الـ18 من الشهر الجاري، احتضنت مدينة جدة السعودية اجتماعا طارئا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الحرب على غزة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومنذ 25 يوما يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على الأحياء السكنية في قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 8306 -بينهم 3457 طفلا- وأصيب نحو 21 ألفا و48 فلسطينيا، بحسب بيانات رسمية.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو ألفي فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

المصدر : وكالات