القسام تنشر مشاهد اشتباكات مع قوات إسرائيلية غرب "إيريز"

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء مقطعا مرئيا، أظهر مشاهد لاشتباكات مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب "إيريز" بالأسلحة الرشاشة ومضادات الدروع، الأحد الماضي.

وتضمنت المشاهد تصويرا علويا بطائرة مسيرة، أظهر رصد قوة إسرائيلية متمركزة غرب "إيريز"، أعقبه تصوير خروج مقاتلي الكتائب من أحد الأنفاق وتقدمهم تجاه تلك القوة، ثم إطلاقهم النار تجاه القوة التي بدورها بدأت الرد بإطلاق النار.

كما ظهر في المقطع اشتعال النيران في الآليات المستهدفة خلال الاشتباك.

وكانت كتائب القسام أعلنت الأحد أن "مجاهديها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز" جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون (إيريز)، وقالت إنها قصفت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ.

في المقابل، قال جيش الاحتلال إنه قتل عددا من المسلحين وأصاب عددا آخر، مضيفا أنه نجح في منعهم من التسلل إلى منطقة إيريز بعد أن خرجوا من فتحة نفق في غزة.