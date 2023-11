فرنسا.. 100 إنذار بوجود قنبلة والشرطة تصيب امرأة هتفت "الله أكبر"

أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية بأن امرأة أصيبت اليوم الثلاثاء بعد أن أطلقت عليها الشرطة النار في محطة للقطار في باريس، بسبب إطلاقها "تهديدات"، في حين أعلنت السلطات تلقي المطارات الفرنسية ما مجموعه مئة إنذار بوجود قنبلة بأقل من أسبوعين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود أن المرأة كانت "محجبة بالكامل" وهتفت "الله أكبر" و"أطلقت تهديدات".

وأوضح مصدر في الشرطة أن رجال الأمن "عزلوا" المشتبه بها في محطة مكتبة "فرنسوا ميتران" في العاصمة، وبسبب "عدم امتثالها للأوامر" و"خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم".

وقال مكتب المدعي العام الباريسي إن السيدة هددت "بتفجير نفسها"، مضيفا أن الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بليغة.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة باشرت تحقيقين، أحدهما يتعلق بتصرف المرأة والآخر لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبررا.

In Paris a woman threatens to blow up the subway shouting ‘Allah Akbar’ – so the French police shoot her.pic.twitter.com/u9ra4scYIN

— Paul Golding (@GoldingBF) October 31, 2023