غارات ليلية على جنوب لبنان وحزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته نفذت الليلة الماضية غارات على عدد من مواقع البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في حين استهدف مقاتلو الحزب مواقع للاحتلال على الجانب الآخر من الحدود، وذلك في إطار مواجهات أشعلتها الحرب على غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت للبنى التحتية ومستودعات للذخيرة وأسلحة، ونشر صورا لما قال إنها لحظات تنفيذ الغارات.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت محيط بلدات ياطر والصالحاني وبرعشيت جنوبي لبنان.

وقال المراسل إن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدات شبعا وكفرشوبا وكفركلا وبليدا وعلما الشعب والناقورة وعيتا الشعب.

بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف عدداً من مواقع جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة pic.twitter.com/G2cdsXXJWg — قناة المنار (@TVManar1) October 30, 2023

استهداف مواقع إسرائيلية

في غضون ذلك، أعلن حزب الله اللبناني في بيانات متتالية أن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المناسبة تجهيزات فنية وتجسسية إسرائيلية في موقعي‏ ‏بياض بليدا والمطلة.

وقالت المقاومة الإسلامية، الذراع العسكرية للحزب، إن عناصرها استهدفوا أيضا بالصواريخ الموجهة موقع رأس ‏الناقورة البحري، وتجهيزات موقع جل العلام، وثكنة برانيت وحاميتها.

وقد نعى حزب الله مقاتلين استشهدا أمس في المواجهات مع القوات الإسرائيلية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لشهداء الحزب في المواجهة الحالية إلى 47.

وكان قياديون في حزب الله أكدوا أن الحزب قد ينخرط بشكل أكبر في الحرب في حال إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح غزة.

في المقابل، توعدت إسرائيل حزب الله برد "مدمر" في حال قرر دخول الحرب دعما للمقاومة الفلسطينية.