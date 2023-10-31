عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة خلال الليل، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وقالت مصادر صحفية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 15 شهيدا على الأقل ارتقوا في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو شمالة قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرقي غزة، مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

كما أسفر قصف في خان يونس جنوبي قطاع غزة عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، وفق الوكالة.

وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غربي مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل طيران الجيش الإسرائيلي، كما تعرضت مناطق في البريج وشرق خان يونس وشرق رفح لغارات وقصف مدفعي عنيف.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف على منزل غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدف الطيران منازل عدة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما جدد الطيران الإسرائيلي قصف منازل في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر غربي مدينة غزة، فيما يواصل طيران الاستطلاع التحليق بشكل مكثف في سماء قطاع غزة، كما يتواصل إطلاق القنابل المضيئة على معظم أنحاء القطاع.