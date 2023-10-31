عاجل | وزارة الصحة في غزة: مجزرة مروعة في جباليا

وزارة الصحة في غزة: مجزرة مروعة في جباليا\

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني

عاجل | وزارة الصحة في غزة: عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة في مخيم جباليا

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: قد يكون هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لأن المنطقة مكتظة بالسكان

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية\

عاجل | الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: ما تشهده جباليا ليست المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في القطاع

عاجل | الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: ما تشهده جباليا ليست المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في القطاع

عاجل | الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: عدد من المواطنين على الأرض بين شهيد وجريح جراء الغارات والقنابل

عاجل | الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: نحاول بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة انتشال الجرحى وإنقاذهم