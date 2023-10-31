شاهد.. دمار هائل "لا يوصف" جراء قصف إسرائيلي في جباليا

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية أظهرت حجم الدمار الهائل الذي أحدثه قصف إسرائيلي عنيف على أحياء متلاصقة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وخلف مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

وطال القصف -اليوم الثلاثاء- مربعات سكنية وسوى عمارات وبنايات متراصة بالأرض، كما أحدث حفرا عميقة في باطن الأرض في مؤشر على مدى شدة وقوة الغارات الإسرائيلية التي ضربت المكان.

ويظهر شبان فلسطينيون -في المقطع- يحاولون بأدوات بسيطة ومتواضعة البحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض، فضلا عن محاولات أخرى تجري على قدم وساق لانتشال جثامين الشهداء، وسط صدمة وذهول من حجم القصف الإسرائيلي ونطاقه الجغرافي.

وفي إحدى اللقطات يظهر شاب فلسطيني أعلى بناية سكنية آيلة للسقوط يحمل بين يديه جثة طفلة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن مخيم جباليا تعرض لقصف بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طن متفجرات.

يذكر أن مخيم جباليا يعد أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية بالقطاع، ويقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية تحمل ذات الاسم، ويقطنه نحو 114 ألف لاجئ مسجل حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".