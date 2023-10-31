داخلية غزة: الاحتلال يحاول فصل شمال القطاع عن جنوبه

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، في تصريحات للجزيرة اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى فصل شمال القطاع عن جنوبه.

ومع تسارع محاولات التوغل البري، أوضح البزم أن آليات الاحتلال الإسرائيلي موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد.

ويقع شارع صلاح الدين على التخوم الشرقية لقطاع غزة وهو طريق رئيسي يمتد من شمال القطاع إلى جنوبه، أما شارع الرشيد فهو الطريق الرئيسي غربي القطاع ويقع على ساحل البحر المتوسط.

وفي محور آخر، أوضح المتحدث باسم داخلية غزة أن قوات الاحتلال دخلت القطاع من الجهة الشمالية الغربية وأن آلياتها موجودة في منطقة الكرامة.

وذكر البزم أن قوات الاحتلال "أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب قطاع غزة"، قبل أن تتمكن من التقدم عبر ذلك المحور.





وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قتالا ضاريا يدور في غزة وإن الموقف يتطلب الصمود والصبر، وفق تعبيره.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة.

وأعلنت الكتائب تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة.

ويسعى جيش الاحتلال للتوغل في قطاع غزة عبر مناطق زراعية ومفتوحة توصف بأنها خواصر رخوة للقطاع، وذلك بعدما نفذ عمليات قصف غير مسبوقة من البر والبحر والجو.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للجزيرة إن الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور، وإنه عمليا أطلق بذلك هجوما بريا لا يريد أن يعلنه لاعتبارات خاصة لديه.

وأضاف أن الاحتلال يتقدم عبر محاور ضعيفة ومقصوفة وفي مناطق زراعية، و"لا يوجد أي إنجاز عسكري له".