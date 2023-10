خرائط بايدو وعلي بابا الصينية تظهر حدود إسرائيل دون اسمها

قال جوناثان تشينغ مدير مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في بكين، إن كثيرا من مستخدمي الخرائط في الصين أشاروا إلى أن الخرائط الرقمية الرائدة في البلاد؛ مثل: موقع بايدو وعلي بابا، لا تتضمن اسم "إسرائيل".

وأشار جوناثان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن خرائط بايدو باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، والحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، لكن لا تظهر اسم إسرائيل كدولة.

Chinese internet users expressed bewilderment that the name "Israel" doesn’t appear on digital maps from Baidu and Alibaba, an ambiguity that matches Beijing’s vague diplomacy and contrasts with its general attentiveness to maps.@QiLiyan @jamestareddy https://t.co/HpHcfPFHQ3 — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) October 31, 2023

ومن خلال الرجوع إلى خريطة موقع بايدو، نلاحظ أن الدول المحيطة بفلسطين كتبت عليها أسماؤها؛ مثل: الأردن ومصر وقبرص وسوريا. لكن لا يوجد اسم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حال تقريب خريطة موقع بايدو، نجد أن خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في 1967 موجودة.

ومع تقريب الخريطة بشكل أكبر، سنجد أن أسماء المدن الإسرائيلية موجودة على الخريطة؛ مثل: مدينة تل أبيب وغيرها من مدن إسرائيل.

وأثارت إزالة اسم إسرائيل من الخرائط الصينية حالة من الجدل على منصات التواصل العالمية، حول الأسباب التي أدت لإزالة اسم إسرائيل من الخرائط مع الإبقاء على حدودها.

مغردون قالوا، إن إزالة إسرائيل من خرائط بايدو يثير تساؤلات حول تأثير منصات التقنية في القضايا "الجيوسياسية". فهل هذا مثال على طغيان السياسة الرقمية على الواقع؟ ما الآثار المترتبة على الوصول إلى المعلومات العالمية؟ آخرون أكدوا أن هناك أسماء دول صغيرة؛ مثل: لوكسمبورغ وموناكو تظهر على خرائط بايدو، لكن لا توجد إسرائيل بغض الطرف عن مدى قياسها. لكننا لا نعرف حقا متى اختفى الاسم.

🌍 Israel's removal from Baidu Maps sparks questions about the influence of technology platforms on geopolitical issues. Is this an example of digital politics overshadowing reality? What are the implications for global information access? #BaiduMaps https://t.co/CZiQYg4Ryd — Grand Panda (@grandiopanda) October 31, 2023

I can confirm this is true for now. There are even names of mini countries like Luxembourg, Monaco and Liechtenstein on Baidu Maps, but no Israel no matter how I scale it. But we don't really know when the name disappeared. https://t.co/rXCWgIITnl pic.twitter.com/g7uyq4jDzK — Scott Hu🇨🇺🇵🇸🇸🇾🇮🇶🇮🇷🇦🇫🇵🇰🇺🇦 (@slipknothooh) October 31, 2023

ويشابه موقع بايدو للخرائط الصيني خدمة خرائط غوغل، وبسبب الرقابة على الإنترنت في بكين، حُظر غوغل وخدماتها في البلاد.