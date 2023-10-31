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خرائط بايدو وعلي بابا الصينية تظهر حدود إسرائيل دون اسمها

الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
31/10/2023

قال جوناثان تشينغ مدير مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في بكين، إن كثيرا من مستخدمي الخرائط في الصين أشاروا إلى أن الخرائط الرقمية الرائدة في البلاد؛ مثل: موقع بايدو وعلي بابا، لا تتضمن اسم "إسرائيل".

وأشار جوناثان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن خرائط بايدو باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، والحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، لكن لا تظهر اسم إسرائيل كدولة.

ومن خلال الرجوع إلى خريطة موقع بايدو، نلاحظ أن الدول المحيطة بفلسطين كتبت عليها أسماؤها؛ مثل: الأردن ومصر وقبرص وسوريا. لكن لا يوجد اسم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

خريطة-من-موقع-صيني
خريطة من موقع صيني

وفي حال تقريب خريطة موقع بايدو، نجد أن خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في 1967 موجودة.

ومع تقريب الخريطة بشكل أكبر، سنجد أن أسماء المدن الإسرائيلية موجودة على الخريطة؛ مثل: مدينة تل أبيب وغيرها من مدن إسرائيل.

خريطة-من-موقع-صيني
خريطة من موقع صيني

وأثارت إزالة اسم إسرائيل من الخرائط الصينية حالة من الجدل على منصات التواصل العالمية، حول الأسباب التي أدت لإزالة اسم إسرائيل من الخرائط مع الإبقاء على حدودها.

مغردون قالوا، إن إزالة إسرائيل من خرائط بايدو يثير تساؤلات حول تأثير منصات التقنية في القضايا "الجيوسياسية". فهل هذا مثال على طغيان السياسة الرقمية على الواقع؟ ما الآثار المترتبة على الوصول إلى المعلومات العالمية؟ آخرون أكدوا أن هناك أسماء دول صغيرة؛ مثل: لوكسمبورغ وموناكو تظهر على خرائط بايدو، لكن لا توجد إسرائيل بغض الطرف عن مدى قياسها. لكننا لا نعرف حقا متى اختفى الاسم.

ويشابه موقع بايدو للخرائط الصيني خدمة خرائط غوغل، وبسبب الرقابة على الإنترنت في بكين، حُظر غوغل وخدماتها في البلاد.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي