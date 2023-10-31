أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تدمير 4 آليات عسكرية متوغلة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين من لواء غفعاتي في غزة.

وقالت "القسام" إن مقاتليها أوقعوا الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم، ودمروا 3 آليات بقذائف "الياسين 105" وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي اشتعلت فيها النيران.

وكانت الكتائب أكدت في وقت سابق أنها فتحت النار صباح اليوم الثلاثاء، من أحد الكمائن باتجاه آليات متوغلة غرب منطقة التوام (شمال غربي قطاع غزة)، واستهدفت 3 آليات إسرائيلية.

كما قالت إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب القطاع، مشيرة إلى أنهم استهدفوا آليتين بقذيفتين، مما أدى لاشتعال النيران فيهما، وأجهزوا على أحد الجنود من نقطة صفر.





وأضافت أنها دمرت آلية إسرائيلية شرق معبر إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105″، واستهدفت قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم (شرق رفح) بقذائف هاون، كما أعلنت أنها أجهزت على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى في بيت حانون، واستهدفت جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.

وذكر مراسل الجزيرة أن دبابات إسرائيلية تتقدم تحت غطاء من القصف المكثف، في محاور شمال غرب وجنوب مدينة غزة، وسط معارك عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، وأكد أن عناصر المقاومة استهدفوا عددا من الدبابات المتوغلة في محور التوام شمال غرب غزة.

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت "حشدا لآليات العدو" شمال غربي القطاع بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى أن مقاتليها أوقعوا قوة مدرعة إسرائيلية في كمين وصفته بالمحكم، شرق حي الزيتون على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.





مقتل جنديين من لواء غفعاتي

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده من لواء غفغاتي وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

ويعدّ غفعاتي أحد ألوية المشاة في جيش الاحتلال، ويوصف بأنه من أبرز ألوية النخبة الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن معارك عنيفة جرت الليلة الماضية بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية المتوغلة برا في قطاع غزة.

ومع تواصل القصف المستمر والعنيف على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، حسب وزارة الصحة في غزة.