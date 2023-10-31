البيت الأبيض يحذر من تمويل إسرائيل على حساب الأمن القومي

قال البيت الأبيض إن البدائل التي يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إليها محل النفقات المخصصة لكل من إسرائيل وأوكرانيا ستكون لها نتائج "مدمرة" للأمن القومي الأميركي.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، تحذيرها -أمس الاثنين- من أن تسييس مصالح الأمن القومي الأميركي أمر غير بناء.

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد، مايك جونسون، صرّح الأحد بأنه يتوقع أن يتخذ مجلس النواب إجراء هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون لتمويل دعم منفرد لإسرائيل، وذلك رغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا.

وشددت جان بيير على أن المطالبة ببدائل عن تلبية احتياجات الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة، مثل دعم إسرائيل والدفاع عن أوكرانيا، ستكون بمثابة خروج عن العملية الطبيعية المشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد تكون لها آثار مدمرة على سلامة أميركا وتحالفاتها في السنوات المقبلة.





وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأحد، قال جونسون "سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب".

وأعرب عن اعتقاده أن مشروع القانون سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراء مماثلا في مجلس الشيوخ.

وقال جونسون إن تعزيز الدعم لإسرائيل ينبغي أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى أن العالم يشهد أحداثا كثيرة، يتعين على واشنطن التعامل معها، وأضاف "لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يحظى بالاهتمام الفوري وعلينا أن نركز على هذا ونمرره".