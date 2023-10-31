البعثة الطبية النرويجية: نطالب الدول العربية بقطع الغاز والنفط عن أميركا

طالب مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة، الدكتور مادس غلبرت، إسرائيل بإدخال الماء والوقود والغذاء إلى قطاع غزة فورا، وأن توقف حربها على القطاع المحاصر.

وأضاف في تصريحات للجزيرة من القاهرة "ما نحتاج إليه الآن هو وقف القتل وإنتاج الموت في قطاع غزة".

وقال "حصار غزة يقتل الناس وهذا مخالف للقانون" مضيفا أن 14 مستشفى أغلقت إضافة إلى العديد من العيادات الطبية الأخرى بسبب القصف الإسرائيلي.

ودعا الطبيب النرويجي إلى فتح معبر رفح مؤكدا أنه "لا يمكن للعالم أن يقبل دخول المساعدات بالقطّارة" مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القصف وأن "على العالم التحرك الآن".

وتابع غلبرت أن منظمة الصحة العالمية وثّقت أكثر من 100 هجوم على مرافق طبية.

تتطلب تحركا موحدا

وطلب الطبيب النرويجي من الدول العربية أن تقطع الغاز والنفط عن الولايات المتحدة، وقال "ربما هذا سيوقف القصف فورا" معتبرا أن مجازر المدنيين تحت الحصار تتطلب تحركا عربيا موحدا.

وأكد مسؤول البعثة النرويجية إلى غزة أن للجيش الإسرائيلي تاريخا حافلا في قصف المرافق الصحية والعاملين فيها، وأن "شعب غزة سجين، ويتعرض لأعنف اعتداء خلال هذا القرن".

يذكر أن وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي كان عبر -اليوم الثلاثاء- عن اعتقاد بلاده بأن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

كما قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير إن من الضروري إيصال مواد الإغاثة للمدنيين في غزة بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة (المحاصر).