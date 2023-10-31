الاحتلال يجدد قصف محيط المستشفيات في غزة

شن الطيران الإسرائيلي مجددا قصفا ليليا على محيط عدد من المستشفيات في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي استهدف منازل في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، ومنازل أخرى بمحيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر غربي مدينة غزة، ومحيط مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع، ومحيط مستشفى الصداقة التركي.

وأضافت أن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة يشهد انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

وقالت الوزارة إن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما استشهد 124 من الكوادر الصحية وجرح أكثر من 100 وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل، كما تم إغلاق 12 من أصل 35 مستشفى في القطاع.

كما توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود.

وقالت الوزارة إن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة، وتبلغ السعة الإجمالية لهذه المشافي ألفي سرير.

وأشارت إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات والكوادر اللازمة لعلاج الأعداد الكبيرة من الجرحى، إضافة إلى الانخفاض الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء، حيث يتم إجراء عمليات جراحية بدون تخدير وعلى ضوء الهواتف.

ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة قتل فيها أكثر من 8306 -بينهم 3457 طفلا- وأصيب نحو 21 ألفا و48 فلسطينيا، بحسب بيانات رسمية.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو ألفي فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.