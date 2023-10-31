الأمم المتحدة تحذّر: الترتيب الحالي لإدخال المساعدات لغزة محكوم عليه بالفشل

حذّر مسؤول أممي من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر "محكوم عليه بالفشل"، وأدان فرض إسرائيل "عقابا جماعيا" على سكان القطاع.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "لنكن واضحين، العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها بالدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة".

وأضاف لازاريني أن "الترتيب الراهن" محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جادا ومتلائما مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، كانت نحو 500 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

واعتبر لازاريني أن "الحصار المفروض حاليا على غزة هو عقاب جماعي"، مشيرا إلى أن موظفي الأونروا هم "بصيص أمل في وقت تغرق فيه الإنسانية في أكثر لحظاتها ظلمة".

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل "لدينا اعتقاد راسخ بأن الثمن الحقيقي لهذا التصعيد الأخير سيقاس بأرواح الأطفال، تلك التي أزهقت في هذا العنف وتلك التي تغيرت إلى الأبد".

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تسلل خلاله عناصر من الحركة إلى مناطق في غلاف غزة عبر السياج الفاصل وهاجموا مواقع إسرائيلية، وترد إسرائيل بقصف مكثف منذ ذلك الحين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة -الاثنين- ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8306، بينهم 3457 طفلا.