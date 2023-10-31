إسرائيل تعلن إسقاط مسيّرة قرب إيلات

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال اعترض -اليوم الثلاثاء- طائرة مسيّرة في منطقة البحر الأحمر قرب مدينة إيلات المحتلة، قال إنها قادمة من اليمن.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة مدينة إيلات، وقال جيش الاحتلال إن الإنذار "يتعلق بانتهاك محتمل من قبل طائرة معادية".

من جهتها، أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الاحتلال أسقطت مسيرة فوق البحر الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه حدد هدفا جويا لدى اقترابه من إسرائيل، وإن الهدف لم يشكل تهديدا أو خطرا على المدنيين.

في غضون ذلك، أعلنت جماعة الحوثي اليوم إطلاق مسيّرات نحو إسرائيل، جسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الجيش المصري سقوط إحدى المسيرات مجهولة الهويه، بجوار أحد المبانى في مدينة طابا بشبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن إصابات طفيفة لـ6 أشخاص.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، ذكر مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز أن جسما آخر سقط قرب محطة للكهرباء في نويبع التي تقع على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود، وقالا، إنهما ما زالا يجمعان المزيد من المعلومات.

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ25 عدوانا مكثفا من جيش الاحتلال، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من الشهر الجاري وأسقطت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي، وأصابت أكثر من 5 آلاف، إضافة إلى أسر ما يزيد عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.