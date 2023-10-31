أمير قطر يتلقى رسالة شفوية من الرئيس الإيراني

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فقد نقل الرسالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال استقبال الشيخ تميم له بمكتبه بالديوان الأميري في الدوحة اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ بدء حرب إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كثفت قطر اتصالاتها الإقليمية والدولية في مسعى لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات لسكان القطاع المحاصر.