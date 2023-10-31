أردوغان: إسرائيل تتصرف وكأنها تنظيم ولا بد من إيقافها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حربها على قطاع غزة، وباتت تتصرف وكأنها تنظيم، مطالبا بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإنشاء آلية أمنية جديدة في المنطقة.

وذكر أردوغان -في خطاب ألقاه مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماع للحكومة- أن إسرائيل "فقدت تماما عقلية الدولة وباتت تتصرف مثل تنظيم"، داعيا إلى إيقافها في أسرع وقت.

وقال إن الجرائم ضد الإنسانية ترتكب "أمام أعين العالم أجمع منذ 25 يوما بدعم غير مشروط من أوروبا وأميركا"، مضيفا أن العالم الغربي وفي مقدمته الدول الأوروبية "رسب مجددا في اختبار الإنسانية بقطاع غزة".

وبإزاء تطورات الحرب، دعا الرئيس التركي إلى تأسيس ما سماها آلية أمنية جديدة بتعاون الأطراف الإقليمية، وأضاف "مستعدون لتحمّل مسؤولية في حال اتخاذ خطوة من هذا القبيل".

في الوقت نفسه، أشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مباحثاتها من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة أمام القانون.

كما تطرق إلى استهداف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، وقال إن "هذه المؤسسة الصحية المهمة التي تعالج مرضى السرطان هي آخر ضحايا الهمجية الإسرائيلية".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ليل الأحد، عن تدمير مستشفى الصداقة التركي، الوحيد لمرضى السرطان في القطاع إثر استهدافه من قِبَل الجيش الإسرائيلي.





إدانة لمجزرة جباليا

ووقعت اليوم مجزرة جديدة قرب المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن القصف الإسرائيلي تسبب بسقوط 400 بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا.

ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك ما جرى في جباليا بأنه "مجزرة مدبرة".

وقال إن "الدول التي قالت: لا نضع أي خط أحمر للجيش الإسرائيلي، هي التي شجّعت على هذه المجزرة".

وتابع "عار على الإنسانية أن الدول التي تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لا تذكر حق نساء وأطفال غزة في الحياة".