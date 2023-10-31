أبرز تطورات اليوم الـ25 من الحرب الإسرائيلية على غزة
31/10/2023
شهد اليوم الـ25 من الحرب الإسرائيلية على غزة، جملة من التطورات الميدانية ومحاولات لتغول الاحتلال برا في غزة، لكن المقاومة الفلسطينية أكدت أنها تصدت لها. وتخللت هذا اليوم أيضا مجزرة قرب المستشفى الإندونيسي على غرار مجزرة مستشفى المعمداني، فيما أعلنت المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، إطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة وتل أبيب.
وهذه أبرز التطورات لليوم الـ25 للحرب الإسرائيلية على غزة:
- كتائب القسام: قصفنا تل أبيب مجددا ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
- رويترز: حكومة بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
- مراسل الجزيرة: انفجارات صاروخية كبيرة تهز تل أبيب
- استشهاد 18 من عائلة مهندس البث في مكتب الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة مخيم جباليا
- حماس: حديث العدو الصهيوني الإرهابي عن وجود أحد قادتنا في جباليا مكان المجزرة كاذب ولا أساس له
- مدير المستشفى الإندونيسي: العدد الأولي للشهداء والمصابين 400 في هجوم الاحتلال الإسرائيلي على جباليا
- كيربي: لا نزال غير قادرين على إخراج الأميركيين والأجانب الآخرين من غزة
- مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة: على العالم أن يتحرك الآن
- وزارة الداخلية بغزة: مخيم جباليا تعرض لقصف بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجراتمدير المستشفى الإندونيسي بغزة: لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا
- وزارة الصحة بغزة: مجزرة مروعة في جباليا وعدد ضحاياها قد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني
- المتحدث العسكري باسم الحوثيين: أطلقنا مسيرات على أهداف بالأراضي الفلسطينية المحتلة
- الجزيرة الإعلامية: مواقع وأنظمة عمل الشبكة تتعرض لمحاولات اختراق إلكترونية هدفها تعطيل أنظمة النشر والبث
- وزارة الصحة في غزة: عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة في مخيم جباليا قبل قليل
- كتائب القسام: قصفنا غوش دان برشقة صاروخية للمرة الثالثة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين
- سلاح الجو الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر
- داخلية غزة: قوات الاحتلال تسعى لفصل شمال القطاع عن جنوبه حماس: الاحتلال لم يحقق أي إنجاز عسكري في غزة والقسام لديها مفاجآت
- كتائب القسام: أجهزنا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون
- القسام تنشر صورا لعملية ضد القوات الإسرائيلية شمالي القطاع
- وزير خارجية عمان: ندعو لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل
- إسرائيل تعترض "هدفا جويا" قرب إيلات على البحر الأحمر
- القسام: استهدفنا قوة صهيونية وآليات متوغلة غرب منطقة التوام
- قوات الاحتلال تفجر منزل صالح العاروري في الضفة
- هلع بمستشفى القدس بعد قصف إسرائيلي على المناطق المجاورة
- قوات الاحتلال تقتحم مناطق متفرقة في الضفة الغربية
- الجيش الإسرائيلي يتحدث عن 238 أسيرا لدى حماس
- 15 شهيدا بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على منزل بحي الزوايدة في غزة
- بلينكن يتحدث مع وزير الخارجية القطري بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة
- نتنياهو يهدد بإيقاف المساعدات الإنسانية لغزة
- واشنطن تؤكد دعمها لإسرائيل في الدفاع عن نفسها
- مندوب الصين في مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة
المصدر : الجزيرة