أبرز تطورات اليوم الـ25 من الحرب الإسرائيلية على غزة

شهد اليوم الـ25 من الحرب الإسرائيلية على غزة، جملة من التطورات الميدانية ومحاولات لتغول الاحتلال برا في غزة، لكن المقاومة الفلسطينية أكدت أنها تصدت لها. وتخللت هذا اليوم أيضا مجزرة قرب المستشفى الإندونيسي على غرار مجزرة مستشفى المعمداني، فيما أعلنت المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، إطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة وتل أبيب.

وهذه أبرز التطورات لليوم الـ25 للحرب الإسرائيلية على غزة: