استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 9 آخرون بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها اليوم الاثنين في الضفة الغربية، في حين تصدت الفصائل الفلسطينية المقاومة للآليات الإسرائيلية على أطراف المخيم بالرصاص والعبوات الناسفة.

واقتحمت قوات الاحتلال جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، واعتدوا على النصب التذكارية للمدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا في جنين، وأُجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء مساكنها من بناية شب حريق في إحدى شققها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها.

كما أفاد مراسل الجزيرة بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في جنين ومخيمها جراء استهداف قوات الاحتلال محولات كهربائية عند المدخل الرئيسي للمخيم.

وذكر شهود عيان أن جرافات إسرائيلية هدمت الجدران الخارجية لمستشفى جنين الحكومي أثناء اقتحامها للمدينة، واستهدفت محال تجارية.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر فلسطينية طبية أن عدد شهداء الضفة الغربية ارتفع إلى 120 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 1960 جريحا.

الشهداء مخيم جنين والذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على جنين صباح اليوم 30-10-2023 : وئام الحنون ونورس البعجاوي وأمير الشربجي وموسى جبارين الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على جنين. pic.twitter.com/Gso6lnMA7L — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 30, 2023

رد المقاومة

من جانبها، قالت كتائب القسام في جنين إن جنودها يخوضون برفقة بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة على عدة محاور، استهدفوا خلالها القوات المقتحمة بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار.

ونقل مراسل الجزيرة أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة تدور بين عناصر من المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المخيم ومستشفى ابن سينا بالمدينة.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها ينفذون عمليات تعطيل وإعطاب لآليات العدو على أطراف المخيم.

كما قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها استهدفوا بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال في المخيم.

اعتقالات إسرائيلية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية صباح اليوم، وشنت حملة مداهمات واعتقالات تركزت في بلدات يطا والشيوخ في الخليل جنوب الضفة، ومدينة بيتونيا غربي رام الله وضاحية التربية القريبة من مخيم الجلزون شمالي رام الله، وبلدة سلواد ومدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق بحكومة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في نابلس أثناء شنّه حملة اعتقالات، بالإضافة إلى الصحفي نواف العامر، و6 مواطنين آخرين على الأقل.

لحظة اعتقال الدكتور "ناصر الدين الشاعر" بعد اقتحام منزله بمنطقة المعاجين بمدينة نابلس

. دولة فلسطين pic.twitter.com/IfMf3IOqyn — موفق رعد احمد حمد الجميلي (@d_mwfq) October 30, 2023

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن أمس الأحد أن إسرائيل اعتقلت ما لا يقل عن 35 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 1590 منذ السابع من بدء عملية "طوفان الأقصى".

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وانتشرت في عدد من الأحياء، منها حي دائرة السير ومنطقة الهلال الأحمر، ونشرت فرق المشاة والقناصة، وحاصرت أحد المنازل كما طالبت أحد السكان بالخروج وتسليم نفسه في حي مسجد الخلافة بالمدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن سلطات الاحتلال أجرت مسحا لبعض منازل عائلات الأسرى والشهداء شمال شرق رام الله أثناء اقتحامها للمدنية بهدف تدميرها لاحقا.

اقتحامات بالقدس

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية حي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت الطفل فيصل الرشق، بعد أن دهمت منزل ذويه وفتشته، وذلك تزامنا مع اقتحامها بلدة العيزرية شرق المدينة.

وفي الأثناء، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

مظاهرات مؤيدة للمقاومة

تزامنا مع الاقتحامات الإسرائيلية، شارك أهالي محافظة رام الله والبيرة والخليل في مسيرة دعم لأهالي غزة.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، ومنددة بجرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين والأطفال بالقطاع، وبالمواقف العربية التي تراها عاجزة.