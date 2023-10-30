نازحون في مخيم خان يونس.. ظروف قاسية ومصير مجهول

يعاني فلسطينيون نازحون إلى مخيم خان يونس في قطاع غزة من ظروف معيشية قاسية، جراء العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في نزوح الناس من بيوتهم وافتقادهم أبسط مقومات الحياة.

ووصف محمد زطي السعيدي، وهو نازح إلى مخيم خان يونس الوضع بالسيئ جدا، وقال إن المساعدات لم تصل إليهم من أي جهة، لكنهم يحاولون الاعتماد على أنفسهم من أجل توفير لقمة العيش.

واشتكى بلال أبو مصطفى -وهو حلاق نازح إلى المخيم- هو أيضا من الظروف المعيشية الصعبة، ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محلا كان يملكه، فإن هذا الشاب يحمد الله على كل شيء.

ونفس المعاناة تعيشها النازحة ربيعة محمود، إذ تساءلت -في تصريح لقناة الجزيرة- عن مستقبلهم المجهول في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.