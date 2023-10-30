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مراسل الجزيرة: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة شمالي إسرائيل

30/10/2023-|آخر تحديث: 30/10/202307:32 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة