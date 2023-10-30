سقوط شهيدين من سرايا القدس مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد اثنين من عناصرها خلال اشتباك مسلح قرب الحدود اللبنانية في ظل تصاعد حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت السرايا إن المقاتليـْن إبراهيم محمد (23 عاما) عثمان ومصطفى عزالدين حسين (21 عاما) استشهدا أثناء تنفيذهما عملية اختراق للسياج الأمني الإسرائيلي في موقع حانيتا العسكري شمال إسرائيل على الحدود اللبنانية.

وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان الأحد تصاعدا في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع إعلان حزب الله اللبناني إسقاط مسيّرة إسرائيلية باستخدام صاروخ أرض-جو.

وأعلن حزب الله الأحد أن مقاتليه قاموا باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بجنوب لبنان بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استهدفوا عددا من المواقع الإسرائيلية الأخرى بينها موقع راميا الذي دمروا ‏قسما من تجهيزاته.

وهي المرة الأولى منذ بدء التوتر الحدودي الراهن، يعلن حزب الله استخدام صاروخ أرض-جو، بعدما كان يكتفي بالإعلان عن قصف مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة أو "الأسلحة المناسبة".

كما أعلن الحزب -القوة العسكرية والسياسية النافذة في لبنان والمدعوم من إيران- الأحد استشهاد أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وبذلك يرتفع عدد مقاتلي الحزب الذين قضوا في المواجهات الراهنة إلى 46.

كما استشهد 59 شخصا في جنوب لبنان خلال الأسابيع الماضية، بينهم 4 مدنيين ومقاتلين من فصائل فلسطينية.

في المقابل، قال مراسل الجزيرة اليوم الإثنين إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 3 آخرون إثر انقلاب دبابة شمالي إسرائيل.





دفعات صاروخية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أطلقت في اتجاه نهاريا 16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

بدورها، أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، أنها أطلقت دفعات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع إسرائيلية في بلدة كريات شمونة، وفق بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته تسجيل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة وهاردوف، والرد عليها، وأشارت الوكالة الوطنية الرسمية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ ثلاث غارات في جنوب لبنان.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على مواقع عدة في جنوب لبنان وأطلق قنابل ضوئية في سماء المنطقة الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وقال مراسل الجزيرة إن دبابة إسرائيلية استهدفت بقذيفتين منزلا في بلدة ميس الجبل بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وكان عنصر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصيب بجروح في قصف السبت بعد ساعات على إصابة المقر العام للقوة بقذيفة، على وقع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.