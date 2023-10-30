"القسام" تبث تسجيلا لمحتجزات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى نتنياهو

بثت كتائب عز الدين القسام، -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا لمحتجزات إسرائيليات في غزة، يوجهن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقالت إحدى الأسيرات في التسجيل -موجهة كلامها لنتنياهو- إنه، "لم يكن هناك أي جيش في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، (تاريخ شن عملية "طوفان الأقصى")، ولم يأت لنا أحد، وأنت تريد قتلنا جميعا".

وأضافت، "أطلق سراحنا الآن وسراح مواطنيهم (الفلسطينيين). نحن بهذا الوضع بسبب إخفاقك الذي تسببت به، وأنت ملزم بإطلاق سراحنا جميعا".

وقالت أسيرة أخرى "نعلم أنه كان هناك مطلب لوقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقنا جميعا، كنتَ ملزما بإطلاق سراحنا جميعا، وبدلاً من ذلك نحن نعاني من عجزك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي".

وختمن حديثهن بالقول "حرِّرنا الآن، حررْ الأسرى الفلسطينيين اسمح لنا بالعودة إلى عائلاتنا الآن".

يشار إلى أن الجيش إسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق بأن فصائل المقاومة في غزة تحتجز نحو 200 رهينة من المدنيين والعسكريين.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام -على لسان المتحدث باسمها أبو عبيدة- أن عدد الأسرى لدى المقاومة ما بين 200 و250 أسيرا، 200 منهم لدى حماس، والبقية موزعون لدى مكونات المقاومة الأخرى. كما أشار إلى أن 50 أسيرا قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة.

وتواصل عائلات المحتجزين الإسرائيليين احتجاجاتها وتعبيرها عن القلق حيال مصير وحياة ذويهم بعد تصعيد جيش الاحتلال غاراته على القطاع، وقال ممثلون عن ذوي الأسرى -عقب لقاء جمعهم بنتنياهو- إنهم طالبوه بإعادة ذويهم قبل أي عملية برية، مؤكدين قبولهم بصفقة تبادل تقوم على مبدأ "الجميع مقابل الجميع".