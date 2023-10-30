اتصال قطري اميركي يبحث جهود الوساطة وتقديم مساعدات لغزة

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحثا خلاله خطورة تصاعد المواجهات بغزة، وآخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.

وقال بيان للخارجية القطرية، إنه جرى خلال الاتصال استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال الاتصال ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات، أن الجانبين ناقشا أهمية حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية المستدامة لسكان غزة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتزامن مع مواصلة الدوحة قيادة مفاوضات إطلاق "الرهائن" في غزة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/jFwHLnbq8z — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 30, 2023

وقالت الخارجية الأميركية، إن الجانبين ناقشا أهمية حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية المستدامة لسكان غزة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت، أن بلينكن شكر رئيس الوزراء القطري على جهود حكومته للإفراج عن "الرهائن".

وكانت جهود وساطة قطرية قد أسفرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين في غزة "لدواع إنسانية".

كما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل يومين، عن امتنانه وتقديره لمبادرات الوساطة التي تقوم بها قطر، ودعمه لجهود الوساطة القطرية، خاصة دورها في الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.