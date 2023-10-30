إسرائيل تشن ضربات جوية على موقعين عسكريين جنوبي سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل شنت فجر اليوم الاثنين ضربات جوية استهدفت موقعين عسكريين في محافظة درعا جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري -لم تسمه- أن الجيش الإسرائيلي نفذ "عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عدة في سوريا ردا على إطلاق صواريخ، وسط مخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال الجيش الإسرائيلي على موقع إكس الاثنين "قبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق (الصاروخية) الليلة الماضية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن الطائرة الإسرائيلية "قصفت بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية". ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل. لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الغارات استهدفت مواقع في منطقة درعا في جنوب سوريا مرتبطة بحلفاء لإيران، وفق تعبيرها.

ومنذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في البلاد، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأخرى قالت إنها تتبع لإيران ولحزب الله اللبناني.

وصعّدت إسرائيل قصفها مستهدفة الأراضي السورية منذ شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية "طوفان الأقصى".