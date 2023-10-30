استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين.

وأفادت مصادر محلية باقتحام أكثر من 30 آلية عسكرية للمدينة، فيما انتشرت فرق قناصة على أسطح عدد من البنايات المطلة على مخيم جنين.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا في المدينة، وإن اشتباكات عنيفة بالأسلحة تدور بين عناصر من المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المخيم ومستشفى ابن سينا بالمدينة.

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها ينفذون عمليات تعطيل وإعطاب لآليات العدو على أطراف المخيم.

كما قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها استهدفوا بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال في المخيم.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من محاور عدة برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الصدر والبطن والأطراف، وثالث بشظايا الرصاص.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر للوكالة الفلسطينية إن الشاب أمير عبد الله شربجي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي.

ودهست قوات الاحتلال شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

وبدأت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة.

كما تعمدت جرافات الاحتلال العسكرية تحطيم عدد من مركبات المواطنين، واستولت قوات الاحتلال على مركبتين مدنيتين.