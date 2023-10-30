استشهاد 4 فلسطينيين خلال اقتحام إسرائيلي جديد لجنين

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين وأطراف مخيمها شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن نحو 100 آلية عسكرية برفقة جرافتين شاركت في عملية الاقتحام الجديدة التي تزامنت مع اقتحامات لمناطق أخرى في الضفة الغربية.

وقال المصادر إن قوات الاحتلال حاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

واحتلت تلك القوات عددا من المباني المطلة على المخيم ونشرت فرقا من القناصة، وجرّفت الشارع المؤدي إلى مدخل مخيم جنين الرئيسي وسط اشتباكات مع المقاومين.

وبدأت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة.

كما تعمدت جرافات الاحتلال العسكرية تحطيم عدد من مركبات المواطنين، واستولت قوات الاحتلال على مركبتين مدنيتين.

جانب من الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في بناية سكنية في جنين. pic.twitter.com/8xhjxeX4kG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 30, 2023

اشتباكات عنيفة

وقال مراسل الجزيرة إن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا في المدينة، وإن اشتباكات عنيفة بالأسلحة تدور بين عناصر من المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المخيم ومستشفى ابن سينا بالمدينة.

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها ينفذون عمليات تعطيل وإعطاب لآليات العدو على أطراف المخيم.

كما قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها استهدفوا بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال في المخيم.

وبث ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر حجم الدمار الذي أسفرت عنه العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأظهر أحد المقاطع قيام قوات الاحتلال بتفجير طابق في عمارة سكنية بمدينة جنين.