شهادات مؤثرة لناجين من قصف مخيم النصيرات بغزة

عرضت قناة الجزيرة شهادات مؤثرة لناجين من القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الليلة الماضية عبروا فيها عن غضبهم وسخطهم من الكارثة التي حلت بهم ومن العرب الذين تركوهم وحدهم.

واستهدف القصف الإسرائيلي مربعا سكنيا بالكامل في المخيم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من سكانه.

وعبرت سيدة عن غضبها قائلة إنها قدمت من مخيم جباليا على أساس أنها ستجد اللجوء والإيواء في مخيم النصيرات، لكن القصف الإسرائيلي لحقها إلى المخيم.

ولم تستطع السيدة الغاضبة إخفاء خيبتها في الزعماء العرب الذين خاطبتهم قائلة "من عدو العرب أميركا وإسرائيل أم الفلسطينيون العزل؟!".

وأضافت "كم مرة هجّرونا، في 1948 وفي 1967 وفي 2001 وفي 2023.. لماذا هذا الظلم والعرب نايمين في سبات عميق في أحضان الأميركيين.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. ماذا تقولون لربكم يوم تقفون بين يديه؟ ماذا فعلتم لأطفال وأحرار ونساء فلسطين؟".

وروى رجل آخر وهو يحمل طفلين بين يديه أُخرجا من تحت الأنقاض كيف سقط البيت عليهم هو وجميع أفراد أسرته المكونة من 50 فردا، وقال إن كل ممتلكاتهم راحت فداء للمقاومة.

وقال ناجٍ آخر إنهم كانوا نائمين عندما وقع القصف على منزله الذي كان فيه 30 شخصا، فاستشهدت زوجته وابنته وبقي هو حيا، وكان الوضع نفسه لبقية الناجين من القصف الذي استهدف مخيم النصيرات.