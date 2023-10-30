سرايا القدس لأهالي المحتجزين: حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن نتائج معركة طوفان الأقصى "تتجلى في الشقاق والاتهامات المتبادلة في معسكر العدو".

وأضاف "على العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه".

وفي رسالة لأهالي المحتجزين الإسرائيليين، قال أبو حمزة إن "حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسبا للوقت".

واعتبر أن إنجازات المقاومة ستشهد تحولا على جميع الأصعدة والجبهات، مشيرا لاستمرار قصف منطقة تل أبيب وأشدود وعسقلان وبئر السبع ومناطق غلاف غزة برشقات الصواريخ ردا على المجازر واستهداف المدنيين من قبل الجيش الإسرائيلي.

وشرح قائلا إن "المناورات البرية البائسة للعدو هدفها إعادة الثقة في فرقة غزة"، مشيرا إلى أنه "تم استدراج جنود العدو إلى كمائن الرعب والموت في غزة".

وتابع، "العدو يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا"، معتبرا أن المقاومة بكل فصائلها تواصل تسجيل الإنجازات واستبسالها عبر التصدي للمناورات البرية "البائسة للعدو".