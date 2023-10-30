سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين محكم شرقي غزة

قالت سرايا القدس -الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها أوقعوا اليوم "قوة مدرعة للعدو الإسرائيلي في كمين محكم شرقي حي الزيتون بغرة، مما أسفر عن إصابات في صفوفها".

وجاء في بيان لسرايا القدس، إن "مجاهدينا أوقعوا قوة مدرّعة للعدو في كمين هندسي محكم شرقي الزيتون"، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف القوة، دون مزيد من التفاصيل .

كما أفادت بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة لصدّ وعرقلة القوات المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف آليتين إسرائيليتين توغلتا في حي الزيتون شرقي غزة، بقذائف "الياسين 105".





توغل محدود

وأفاد شهود عيان بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباحا بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

لكن حكومة غزة أعلنت لاحقا انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها في شارع صلاح الدين.

يذكر أنه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنّت كتائب القسام، وغيرها من فصائل المقاومة عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت أكثر من 1400 إسرائيلي، كما أسرت أزيد من 200 وأعلنت أنها تريد مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.