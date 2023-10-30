حماس: لدينا ما سنفاجئ به الاحتلال ومن العار رفع علمه بدول عربية وإسلامية

دعا عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد -اليوم الاثنين- الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل وطرد سفراء تل أبيب من أراضيها، واعتبر أنه من العار رفع العلم الإسرائيلي الملوث بدماء وأشلاء الأطفال وسط العواصم العربية والإسلامية.

وقال حمد -خلال مؤتمر صحفي عقدته حماس بالعاصمة اللبنانية بيروت- إن غزة مقبرة للغزاة، وكشف أن حركته لديها الكثير لتفاجئ به الاحتلال، مبديا ثقته بقوة وصمود وتماسك الشعب الفلسطيني في الداخل وتحقيق النصر في المعركة الحالية.

وأكد أن اجتياح غزة محاولة لتبييض صورة الاحتلال ورفع معنوياته وإقناع الجمهور الإسرائيلي بأنه حقق إنجازا، وأضاف أن قدرة كتائب القسام القتالية استطاعت أن ترد الاجتياح الفاشل واعتبر ما جرى اليوم من توغل إسرائيلي دلالة قوية على إخفاق الاحتلال.

وأشار إلى أن دولة وجيش الاحتلال لم يستطيعا تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي منذ بدء الحرب، رغم أن الغارات مستمرة في كل مكان وفي كل وقت بقطاع غزة؛ حيث لم يتوقف عدّاد القتل في ظل لجوئه إلى سياسة الأرض المحروقة.

جرائم حرب

واستعرض حمد أرقاما وإحصائيات حول أعداد الشهداء من الأطفال والنساء خلال العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال يقتل الفلسطينيين بشكل أعمى، ولفت إلى أن 200 ألف وحدة سكنية تضررت أو دُمرت بشكل كامل في قطاع غزة.

وعرج إلى شروع قوات الاحتلال بضرب محيط المستشفيات في تهديد وإرهاب للكوادر الطبية والصحية، متطرقا إلى خروج 12 مستشفى عن العمل و32 مركز رعاية طبية بسبب العدوان الوحشي البربري النازي، وفق قوله.

وشدد على أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب أن يحاسب ويعاقب عليها، وطالب بألا تمر مرور الكرام.

وحول الأوضاع الداخلية في قطاع غزة، أكد حمد أن هناك شللا في المرافق الحكومية وغير الحكومية خاصة العاملة في الإغاثة بسبب نفاد الوقود، وطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أسامة حمدان القيادي في حماس إن أي أفكار أو مشاريع لا تنطلق من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لن يكتب لها النجاح.