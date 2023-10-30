انقطاع الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة شمالي غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" فرع غزة عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

وقالت الشركة في بيان على فيسبوك "نود التوضيح أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

وتابعت أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.

والأحد، أعلنت الشركة عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة إثر انقطاع في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بسبب القصف الإسرائيلي العنيف من محاور عدة تسبب في تدمير مئات المباني كليا.

والسبت، أعلن إيلون ماسك مالك شبكة "إكس" أنه قرر توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة بعد قطع إسرائيل الخدمة عن القطاع.

وردّ وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على ماسك بقوله إن تل أبيب ستلجأ إلى كافة الوسائل، لمنعه من تزويد منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت.