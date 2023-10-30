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شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس الشرقية

قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن (الأناضول)
30/10/2023-|آخر تحديث: 30/10/202302:36 م (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم الاثنين بالقدس الشرقية بعد زعم الشرطة الإسرائيلية أنه نفذ عملية طعن.

وقالت شرطة الاحتلال إن أحد عناصرها أصيب بعملية طعن قبل أن يلاحقوا المنفذ ويطلقوا عليه النار في منطقة قريبة من شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حالة الشرطي المصاب خطيرة، لكن مستقرة.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وأغلقته أمام مرور المشاة والسيارات، بحسب شهود عيان.

يأتي ذلك في حين تشهد الضفة الغربية اشتباكات واقتحامات للجيش الإسرائيلي وحملة اعتقالات واسعة، مع تصاعد قصف الاحتلال لقطاع غزة وهجومه البري عليه.

المصدر : الجزيرة