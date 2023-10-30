شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس الشرقية

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم الاثنين بالقدس الشرقية بعد زعم الشرطة الإسرائيلية أنه نفذ عملية طعن.

وقالت شرطة الاحتلال إن أحد عناصرها أصيب بعملية طعن قبل أن يلاحقوا المنفذ ويطلقوا عليه النار في منطقة قريبة من شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا مقدسيا بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مدرسة المطران بالقدس المحتلة شاهد المزيد: https://t.co/vnX3VH9Dsr pic.twitter.com/FHnf0pBsax — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) October 30, 2023

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حالة الشرطي المصاب خطيرة، لكن مستقرة.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وأغلقته أمام مرور المشاة والسيارات، بحسب شهود عيان.

يأتي ذلك في حين تشهد الضفة الغربية اشتباكات واقتحامات للجيش الإسرائيلي وحملة اعتقالات واسعة، مع تصاعد قصف الاحتلال لقطاع غزة وهجومه البري عليه.