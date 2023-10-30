أبرز تطورات اليوم الـ24 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ24 من الحرب الإسرائيلية على غزة بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبنه فيها بالعمل على إطلاق سراحهن.

جاء ذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر منطقة رخوة في جنوب شرقي مدينة غزة ووصلت إلى شارع صلاح الدين، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبالتزامن، تواصلت الغارات الإسرائيلية مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى، ومع استمرار المجازر ضد المدنيين ارتفعت حصيلة العدوان اليوم إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، إضافة إلى ما يزيد على 21 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ24 للعدوان الإسرائيلي على القطاع: