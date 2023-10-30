أبرز تطورات اليوم الـ24 من الحرب الإسرائيلية على غزة
30/10/2023-|آخر تحديث: 30/10/202311:46 م (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ24 من الحرب الإسرائيلية على غزة بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبنه فيها بالعمل على إطلاق سراحهن.
جاء ذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر منطقة رخوة في جنوب شرقي مدينة غزة ووصلت إلى شارع صلاح الدين، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وبالتزامن، تواصلت الغارات الإسرائيلية مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى، ومع استمرار المجازر ضد المدنيين ارتفعت حصيلة العدوان اليوم إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، إضافة إلى ما يزيد على 21 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ24 للعدوان الإسرائيلي على القطاع:
- البيت الأبيض: لا ندعم وقف إطلاق النار الآن في غزة لأن حماس ستستفيد منه.
- أونروا: نصف سكان غزة طردوا من شمال القطاع نحو الجنوب خلال 3 أسابيع.
- سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة: المنظمة خذلتنا ووكالاتها لم تقم بما يكفي لإدانة حماس.
- إقالة مسؤول بريطاني كبير لتأييده وقف إطلاق النار في غزة.
- الجيش الإسرائيلي: نراقب مستشفى الشفاء وأوضحنا للعالم أن المسلحين يستخدمونه منطلقا لعملياتهم.
- حماس: الاحتلال يدّعي السعي لتحرير أسراه لكنه يعرّض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية.
- بوتين: لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الأحداث المرعبة في غزة.
- الخارجية الأميركية: نصحنا الإسرائيليين بوضع أهداف واقعية لعملياتهم العسكرية ومحاولة تجنب استهداف المدنيين.
- إسرائيل: توسيع العملية مستمر لأيام وسيساعد على إبرام اتفاق للرهائن.
- إسرائيل توقف مؤقتا تحويل مدفوعات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
- القسام تبث تسجيلا لـ3 أسيرات إسرائيليات بغزة يوجهن رسالة إلى نتنياهو.
- جيش الاحتلال يدّعي أنه "أفرج عن جندية مختطفة" لدى حماس والأخيرة تنفي وتعتبره مجرد "تشويش" على فيديو الأسيرات الثلاث.
- الجيش اللبناني يعثر على 21 منصة لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد.
- جنوب أفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة.
- نتنياهو يصف تسجيل الأسيرات بـ"دعاية نفسية قاسية من حماس".
- سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين شرقي حي الزيتون في غزة.
- نجيب ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب مع إسرائيل.
- فايننشال تايمز: حجم التوغل الإسرائيلي في غزة يشير إلى طموح أقل من الإطاحة بحماس.
- إسرائيل تهدد بقصف منزل مراسلة الجزيرة الإنجليزية في غزة.
- الأزهر يدعو الدول العربية والإسلامية لنصرة غزة.
- قوات الاحتلال تتوغل في أطراف غزة وتصل إلى شارع صلاح الدين.
- حماس: المقاومة تتصدى للتوغل الإسرائيلي و"القسام" تدير المعركة بكفاءة.
- منظمة "أنقذوا الأطفال": 3200 طفل قتلوا في غزة.
المصدر : الجزيرة