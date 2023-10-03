مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في نيويورك أمس الاثنين لبدء محاكمته بتهمة الاحتيال، وهي قضية يتهم فيها هو وشركته بخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال الكذب بشأن ثروته لسنوات في البيانات المالية.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، إن ترامب والمتهمين الآخرين ارتكبوا جرائم احتيال وإن الرئيس السابق كذب بشأن ثروته الصافية لإثراء نفسه وخداع النظام مشددة على أن هناك عواقب لخرق القانون.

ويتهم ترامب في القضية بأنه كان يخدع البنوك وشركات التأمين وغيرها بشكل روتيني من خلال المبالغة في قيمة الأصول على الأوراق المستخدمة في عقد الصفقات وتأمين القروض.

وتعد القضية واحدة من المشاكل القانونية العديدة التي يواجهها الرئيس السابق (2017-2021) الساعي للحصول على ترشيح حزبه الجمهوري لخوض انتخابات الوصول إلى البيت الأبيض مجددا في عام 2024.





وهذه أبرز القضايا الأخرى التي يحاكم فيها ترامب:

قضية الوثائق السرية

يواجه ترامب 40 تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية. ويواجه عقوبة على أخطر تهمة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ويقود المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث تحقيقين فيدراليين يتعلقان بترامب، وكلاهما أدى إلى توجيه اتهامات للرئيس السابق.

وجاءت الاتهامات الأولى التي نتجت عن تلك التحقيقات في يونيو/حزيران الماضي عندما تم توجيه الاتهام إلى ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية للغاية في منزله في فلوريدا.

وزعمت لائحة الاتهام أن ترامب استعان مرارا وتكرارا بمساعدين ومحامين لمساعدته في إخفاء سجلات طلبها المحققون.

كما أضافت لائحة اتهام إضافية صدرت في يوليو/تموز الماضي اتهامات لترامب بطلب حذف لقطات كاميرات مراقبة في منزله في مارالاغو بعد زيارة محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في يونيو/حزيران 2022 لجمع وثائق سرية أخذها معه بعد مغادرة البيت الأبيض.

وحددت القاضية الفيدرالية الأميركية إيلين كانون موعدا للمحاكمة في 20 مايو/أيار 2024.

التدخل في الانتخابات

تم الكشف عن قضية سميث الثانية ضد ترامب في أغسطس/آب الماضي عندما تم اتهام الرئيس السابق بتهم جنائية للعمل على إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وتتضمن لائحة الاتهام ضد ترامب التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي.

ويزعم المدعون أن ترامب سعى بعد حملة من الأكاذيب استمرت أسابيع حول نتائج الانتخابات، إلى استغلال العنف في مبنى الكابيتول من خلال الإشارة إليه كسبب لمزيد من تأخير فرز الأصوات التي أدت إلى هزيمته.

ووصفت حملة ترامب الاتهامات بأنها "زائفة" وتساءلت عن سبب استغراق عامين ونصف العام لتقديمها. وقد قال ترامب إنه غير مذنب بالقضية.

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في 4 مارس/آذار 2024 في المحكمة الفيدرالية بواشنطن.

قضية الرشاوي

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية عندما وجهت إليه اتهامات في نيويورك في مارس/آذار الماضي بتهم حكومية ناجمة عن مدفوعات مالية سرية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 لدفن مزاعم عن علاقات جنسية.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية. ويعاقب على كل تهمة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيفرض أي عقوبة بالسجن إذا أدين.

وترتبط التهم بسلسلة من الشيكات التي تم إرسالها إلى محاميه مايكل كوهين لتعويضه عن دوره في دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006، بعد وقت قصير من ولادة ميلانيا ترامب لطفلهما بارون.

ومن المقرر أن يمثل الرئيس السابق أمام محكمة الولاية في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن يبدأ الجمهوريون عملية اختيار مرشحهم للرئاسة بشكل جدي.





نتائج انتخابات جورجيا

اتهم ترامب إلى جانب 18 شخصًا آخر -بما في ذلك عمدة نيويورك السابق رودي جولياني ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز- بانتهاك قانون مكافحة الابتزاز في ولاية جورجيا من خلال التخطيط لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 بشكل غير قانوني.

ويواجه الرئيس الأميركي السابق، الذي يبلغ من العمر (77 عاما)، عقوبة سجن قد تصل لمدة 20 عاما، إذا أُدين بالتهم الموجهة إليه، وقد سبق أن احتجز لفترة وجيزة يوم 25 أغسطس/آب الماضي في سجن فولتون، حيث تم تصويره ورفع بصماته، وأُفرج عنه بعد دفع كفالة مالية قدرت بـ200 ألف دولار.

وتقول لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة، والتي صدرت يوم 14 أغسطس/آب الماضي، إن ترامب والمتهمين الآخرين "تآمروا بشكل غير قانوني" لتغيير نتيجة الانتخابات أثناء مشاركتهم في "مشروع إجرامي"، وتشمل التهم الأخرى ادعاءات كاذبة بتزوير الانتخابات في جورجيا وانتهاك القسم.

واعترف أحد المتهمين بالذنب يوم الجمعة الماضي في صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين ووافق على الإدلاء بشهادته. بينما يدفع المتهمون الـ18 الآخرون، بمن فيهم ترامب، ببراءتهم.

ومن المقرر أن يمثل اثنان من المتهمين، للمحاكمة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولم يتم بعد تحديد موعد لمحاكمة ترامب والآخرين.

وينفي ترامب جميع التهم الموجهة إليه في القضايا التي يحاكم بها ويعتبر أنها محاولة للتدخل في الانتخابات المقبلة وعرقلة مساعيه للوصول إلى الرئاسة مجددا.