20 قتيلا في سقوط حافلة من على جسر بمدينة البندقية

لقي ما لايقل عن 20 شخصا مصرعهم بينهم طفلان، جراء سقوط حافلة مساء الثلاثاء من على جسر في مدينة البندقية شمال إيطاليا وفق ما أفاد المتحدث باسم بلدية المدينة.

ووفق أجهزة الإطفاء اشتعلت النيران في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

وجاء في منشور لرئيس البلدية لويجي برونيارو أن "مأساة ضربت مجتمعنا هذا المساء"، واصفا المشهد في موقع التحطّم بأنه "مروّع".

وقد أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "أحر تعازيها".

وجاء في بيان أصدرته "أنا على تواصل مع رئيس البلدية لويجي برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة".