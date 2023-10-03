نجل بايدن يدفع ببراءته في اتهامات متعلقة بشراء سلاح

دفع هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، ووضع القاضي كريستوفر بيرك شروطا للإفراج عنه وهو رهن المحاكمة.

وواجه هانتر (53 عاما) الشهر الماضي 3 تهم تتعلق بالكذب عند ملء استمارة اتحادية للحصول على مسدس (كولت كوبرا) في عام 2018، وحيازته للسلاح -رغم كونه متعاطيا للمخدرات- بشكل غير قانوني.

وقال محاميه، أيب ديفيد لويل، إنه سيدفع ببراءته خلال توجيه التهم إليه أمام محكمة فدرالية في ويلمنغتون في ديلاوير، الولاية التي هي مسقط رأس عائلة بايدن.

وكان المحامي طلب أن يمثل موكله المقيم في كاليفورنيا (غرب) عبر تقنية الفيديو، لكن القاضي رفض ذلك مشيرا إلى أن هذا المثول الأول "هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصيا في محكمتنا أمام القاضي".

وأضاف لويل أن "غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في يوليو/تموز 2023 لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة".

السجن مع النفاذ

في حال إدانته، يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما كعقوبة قصوى، لكن عمليا مثل هذه الملاحقات نادرا ما تؤدي لوحدها إلى السجن مع النفاذ.

ووضع القاضي كريستوفر بيرك شروطا للإفراج عن هانتر وهو رهن المحاكمة، منها السماح بتحركه رفقة فرد مراقبة والامتناع عن التعاطي غير القانوني للمخدرات والكحول، والبحث عن عمل.

وقال بيرك إن هانتر خضع لاختبارات التعاطي عدة مرات في الآونة الأخيرة، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

ومهدت جلسة الثلاثاء الطريق لأول محاكمة جنائية في التاريخ لنجل رئيس أميركي، بينما لا يزال في السلطة ويباشر أعمال حملة انتخابه لفترة جديدة.

والجدير بالذكر أن هانتر هو أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن بدءا بسلفه دونالد ترامب، والذين يعتبرونه نقطة ضعف الرئيس الديمقراطي.

ولم يشغل نجل الرئيس الذي كان محاميا ثم أصبح رجل أعمال وتحول إلى رسام أي منصب في البيت الأبيض أو في حملة والده.