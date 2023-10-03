فقدان عشرات الأشخاص جراء غرق قارب في نيجيريا

فقد ما لا يقل عن 40 شخصا بعد انقلاب قارب كان يقلهم في نهر النيجر شمال غربي نيجيريا، ويعتقد أنهم قد قضوا غرقا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بالا محمد -وهو مسؤول في منطقة "يوري" بولاية كيبي شمال غربي نيجيريا حيث وقع الحادث- قوله إن القارب الذي كان يقل 50 شخصا انقلب أمس الاثنين بسبب التيارات القوية، وإن 10 ركاب قد تم إنقاذهم.

وأعرب بالا محمد عن اعتقاده بموت باقي ركاب القارب غرقا، حيث لم يعثر لهم على أثر بعد يوم من جهود البحث عن ناجين من الحادث.

وقال المسؤول المحلي النيجيري إن جهود البحث عن ناجين تكتنفها صعوبات، نظرا لارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية بسبب موسم الأمطار.

وتتكرر حوادث غرق القوارب في نيجيريا -خاصة خلال موسم الأمطار- نظرا لعوامل عديدة، من بينها تحميلها فوق طاقتها وعدم صيانتها على النحو الصحيح، وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

ولقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم غرقا في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وفقد نحو 50 شخصا عندما انقلب قارب يحمل أكثر من 100 مزارع في نهر النيجر، وفق ما أعلنته السلطات النيجيرية حينها.