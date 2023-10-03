عاجل | وزير داخلية كوسوفو للجزيرة: هناك مجموعات أخرى يجري تدريبها في صربيا وتنتظر اللحظة المناسبة لتكرار ما حدث
3/10/2023-|آخر تحديث: 3/10/202307:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)
وزير داخلية كوسوفو للجزيرة:
- هناك مجموعات أخرى يجري تدريبها في صربيا وتنتظر اللحظة المناسبة لتكرار ما حدث
- : مشروع صربيا فشل في هذه المرحلة لكن بلغراد لن تتوقف
- صربيا كانت تهدف إلى احتلال البلديات الشمالية في سيناريو مشابه لما حدث في دونباس
- روسيا تدعم صربيا سياسيا ودبلوماسيا وعلى المستوى اللوجيستي أيضا
- المجموعة التي نفذت الهجوم شمال كوسوفو تدربت بمعسكرات صربية ولدينا أدلة على ذلك
- ما نتوقعه من المجموعة الدولية ليس مجرد تصريحات لكن فرض عقوبات ضد صربيا
المصدر : الجزيرة