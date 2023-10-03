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عاجل | وزير داخلية كوسوفو للجزيرة: هناك مجموعات أخرى يجري تدريبها في صربيا وتنتظر اللحظة المناسبة لتكرار ما حدث

3/10/2023-|آخر تحديث: 3/10/202307:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير داخلية كوسوفو للجزيرة:

  • هناك مجموعات أخرى يجري تدريبها في صربيا وتنتظر اللحظة المناسبة لتكرار ما حدث
  • : مشروع صربيا فشل في هذه المرحلة لكن بلغراد لن تتوقف
  • صربيا كانت تهدف إلى احتلال البلديات الشمالية في سيناريو مشابه لما حدث في دونباس
  • روسيا تدعم صربيا سياسيا ودبلوماسيا وعلى المستوى اللوجيستي أيضا
  •  المجموعة التي نفذت الهجوم شمال كوسوفو تدربت بمعسكرات صربية ولدينا أدلة على ذلك
  • ما نتوقعه من المجموعة الدولية ليس مجرد تصريحات لكن فرض عقوبات ضد صربيا
المصدر : الجزيرة