بايدن يشكر الشيخ تميم على وساطة قطر بصفقة تبادل السجناء مع إيران

شكر الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الثلاثاء- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دور الدوحة في الوساطة بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تبادل السجناء.

ونوه بايدن -في اتصال أجراه مع أمير قطر- بدور الدوحة "الفاعل والبناء دوليا"، مؤكدا عمق علاقات البلدين.

كما بحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات "الإستراتيجية" بين البلدين وأوجه دعمها وتطورات المنطقة.

في المقابل، أكد الشيخ تميم للرئيس الأميركي التزام الدوحة بدورها وسيطا موثوقا لا تحده حدود إقليمية لإرساء السلام.

كما أكد "إيمان الدوحة بأهمية الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات".

يشار إلى أن قطر لعبت دور الوسيط لإتمام صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليها في سبتمبر/أيلول الماضي بعد مفاوضات استمرت أشهرا. وأفرجت السلطات الإيرانية بموجب الصفقة عن 5 أميركيين كانوا معتقلين لديها في حين أفرجت واشنطن عن إيرانيين اثنين.