صحيفة: بوتين قد يعلن الشهر المقبل ترشحه لانتخابات 2024

قالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الثلاثاء إنه من المحتمل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، اعتزامه المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مما يمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى 2030 على الأقل.

ونقلت وكالة رويترز عن الصحيفة معلومات من مصادر مقربة من الرئاسة، دون أن تسميها، أكدت أن المسؤولين يتوقعون أن يعلن بوتين عزمه الترشح للانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل خلال مؤتمر سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة ذائعة الصيت في روسيا إن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر، مضيفة أن القرار النهائي بيدي بوتين نفسه، في حين لم يعلق الكرملين على تقرير الصحيفة على الفور.

حكم وصلاحيات

وتسلم بوتين (71 عاما) الرئاسة من بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وقاد روسيا لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين وتخطى حتى ليونيد بريجنيف الذي استمرت فترة حكمه 18 عاما.

ويمتلك الرئيس في روسيا صلاحيات واسعة منها إعلان الحرب، والتعبئة العامة، وحل البرلمان، وتعيين رئيس الوزراء وحكومته. كما يتولى ملف السياسة الخارجية، والتصديق على انتخابات حكام الأقاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية.

وتشمل صلاحيات الرئيس أيضا تعيين رئيس المحكمة الدستورية وتسمية قضاتها، وإعلان العفو، ومنح الأوسمة والجوائز، وغيرها من الصلاحيات، إضافة إلى ترشيح كبار موظفي الدولة ورؤساء المؤسسات أو إعفائهم من مناصبهم.

يشار إلى أن تاريخ روسيا لا يضم سوى قلة من الزعماء الذين تركوا السلطة برغبتهم، فأغلبهم توفي أو قتل أو أطيح به أو مثل يلتسين الذي اضطره المرض للتخلي عن منصبه.