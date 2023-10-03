سوريا تعيّن سفيرا لدى تونس لأول مرة منذ 2011

عينت سوريا -الاثنين- أول سفير لها لدى تونس منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منتصف عام 2011.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في بيان لها "أدى أمام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، اليمين القانونية السفير محمد محمد سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية".

ونقلت سانا أن الأسد تمنى للسفير محمد النجاح في مهمته.

وكانت الحكومة التونسية عيّنت في أبريل/نيسان الماضي سفيرا لها في سوريا، كما عقد الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التونسي قيس سعيد اجتماعا ثنائيا على هامش القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة السعودية.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي أكد بيان مشترك اتفاق الطرفين على تكثيف التواصل الثنائي في المرحلة المقبلة واستئناف التعاون الاقتصادي والأمني.

وجاء البيان في أثناء زيارة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد لتونس، حيث التقى الرئيس سعيد وكبار المسؤولين.

وحينها، تحدث سعيد عن حرص بلاده على استئناف السير الطبيعي لروابط التعاون مع سوريا.

وقال خلال استقباله المقداد إن ما يجمع تونس وسوريا يحدوهما لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قُطعت عام 2011 بعد إطاحة الثورة التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي.