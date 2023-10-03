رئيس الإمارات يغادر الدوحة بعد حضوره حفل افتتاح معرض إكسبو 2023

ودع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد حضوره أمس حفل افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023".

وانطلقت في الدوحة -أمس الاثنين- فعاليات المعرض الدولي، الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل" للمرة الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي.

وحضر الافتتاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

سمو الأمير المفدى يتقدم مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي بعد ختام زيارة للبلاد لحضور حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. https://t.co/tFDxt4dykZ pic.twitter.com/PLRfdIxlvA — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 2, 2023

وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية، وخبراء دوليون، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، وذلك بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكرس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.

يستمر "إكسبو قطر 2023" لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل 3 ملايين زائر خلال هذه المدة.