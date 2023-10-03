سياسيون بينهم المرزوقي يضربون عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السياسيين بتونس

قالت حركة النهضة التونسية إن 20 شخصية سياسية تخوض إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين في السجون، فيما قرر قاضي التحقيق الإفراج عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قضية "التآمر" وإبقائه معتقلا على ذمة قضية أخرى.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت خوضها "معركة الأمعاء الخاوية" الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام والمعارض المصري أيمن نور.

وقال عبد السلام في حسابه على منصة "إكس" إنه "سيبدأ اليوم إضرابا عن الطعام لـ3 أيام متتالية، تضامنا مع معتقلي الرأي في تونس من السياسيين والمدونين والناشطين الحقوقيين المحتجزين ظلما في سجون الانقلاب".

وتابع وزير الخارجية الأسبق بالقول إن الإضراب عن الطعام يأتي أيضا "احتجاجا على استخدام القضاء لأغراض شخصية، وللمطالبة باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في بلادنا وتخفيف الصعوبات التي يواجهها شعبنا".

Today, I will be going on hunger strike for 3 consecutive days, in solidarity with prisoners of conscience in Tunisia, politicians, bloggers, human rights activists, all unjustly incarcerated in coup jails; in protest against the use of the judiciary for personal ends; and… pic.twitter.com/RbbGKaiyxY — Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem) October 3, 2023

من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق في مجمع مكافحة الإرهاب الإفراج عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، بينما بقي البحيري رهن الاعتقال على ذمة قضية ثانية بتهمة ما يعرف بتبديل هيئة الدولة، وفق ما أكدته للجزيرة سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري.

قائمة جديدة من الشخصيات الوطنية تلتحق بإضراب الجوع مساندة للمعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب 🇹🇳🕊️#معركة_الأمعاء_الخاوية#يسقط_الانقلاب_في_تونس pic.twitter.com/ghGdoU9DEk — حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) October 3, 2023

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس أعلنت أمس الاثنين دخول 5 موقوفين في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة اليوم الاثنين احتجاجا على توقيفهم فيما تعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".

وشرع كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تواصل ما وصفها البيان بـ"المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي وُجهت لهم".

وانضم المُضربون الـ5 إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب يوم الجمعة الماضي "تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم"، وفق بيان لحركة النهضة أصدرته الجمعة الماضي.